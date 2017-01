17 discos brasileiros que você não acredita que completam 20 anos em 2017

Como vários amantes da música de sua geração, Rodrigo Haddad possui tanto a influencia pelas grandes composições como pelas atmosferas de artistas como Alan Jackson, George Strait, Johnny Cash, Jim Laudardale, Dwight Yokam, Dale Watson, Merle Haggard e a lista não para mais. Através desses 21 anos de estrada, Rodrigo Haddad tem ganhado a reputação como um dos grandes artistas de show ao vivo da região sudeste do Brasil regularmente enchendo as casas de shows e bares da cidade de São Paulo e das regiões ao redor. Na sua carreira musical, Rodrigo Haddad já lançou quatro álbuns "Ten Years", "From Brazil to TN", "Lo Mejor de Rodrigo Haddad" e "What I Know Now" levando sua música para as rádios da França, Espanha, Holanda, México e festivais na Argentina e em 2004 e 2013 no CMA Music Fest em Nashville, Tennessee.