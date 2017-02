Cantora que fez sucesso na Segunda Guerra lançará álbum aos 100 anos

A cantora inglesas Vera Lynn, que fez sucesso na Segunda Guerra Mundial, celebrará o próximo aniversário em março com uma façanha: ela será a primeira artista a lançar um álbum aos 100 anos de idade.



"Vera Lynn 100" deve contar com os temas clássicos da cantora, com sua voz original, mas com novo arranjos orquestrais. Entre as músicas está a famosa "The White Cliffs of Dover", que virou um hino das tropas britânicas que combatiam ao redor do mundo.



O disco tem lançamento programado para 17 de março, três dias antes da artista completar 100 anos.



"É realmente gratificante que as pessoas ainda apreciem estas canções de tantos anos, revivendo as emoções daquela época", afirmou Lynn, segundo um comunicado divulgado pela gravadora Decca Records.



"É maravilhoso ouvir 'minhas canções' novamente, tão bem apresentadas, de um modo totalmente novo", completou.



Conhecida como "a queridinha das tropas", Lynn ficou famosa ao levantar o ânimo dos soldados britânicos viajando por todo o mundo para apresentações diante dos militares, do Egito à Birmânia, passando pela Índia.



Em 1952 se tornou a primeira britânica a liderar a lista de mais vendidos dos Estados Unidos. Também se tornou a pessoa mais velha a integrar o ranking britânico dos 20 discos mais vendidos, aos 97 anos.



Lynn foi reconhecida em 1975 pela rainha Elizabeth II com o título de Dama do Império Britânico.