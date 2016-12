Para público do UOL, Sandy fez o hit e o disco pop do ano; veja quem venceu

Não teve para “Malandramente”, nem “Work”. Muito menos para os novos hinos da sofrência com “10%” e “50 Reais”. O público do UOL elegeu a balada “Me Espera”, de Sandy com participação de Tiago Iorc, como o grande hit do ano.

Carro-chefe do novo disco ao vivo de Sandy, “Meu Canto”, a canção está na trilha da novela “Rock Story” e teve 40% dos mais de 4 mil votos. “Make Me”, de Britney Spears, e “Formation”, de Beyoncé, ficaram em 3° e 4° lugar, respectivamente.

Na votação popular, Sandy também desbancou as mesmas popstars na categoria melhor disco pop.

As mulheres dominaram a preferência dos internautas nas outras categorias. A rapper Tássia Reis garantiu o melhor disco de rap/soul/funk com “Outra Esfera”, desbancando três grandes lançamentos do gênero: “Ainda Há Tempo”, de Criolo, “A Coragem da Luz”, de Rashid, e o disco póstumo de Sabotage.

Emanuelle Araújo venceu na categoria música brasileira, com seu primeiro trabalho solo, “O Problema é a Velocidade”, ficando a frente de Maria Bethânia, com o CD e DVD ao vivo “Abraçar e Agradecer”, e a estreia em disco cheio do fenômeno Liniker e os Caramelows.

Após Simone & Simaria e Luan Santana passarem pelo 1° lugar durante a votação para melhor lançamento em sertanejo, foi a volta de Wanessa Camargo ao sertanejo que garantiu à cantora o título. De longe, a categoria foi a mais disputada, com mais de 60 mil votos.

Apenas na categoria rock, os homens se fizeram presente, com os franceses do Gojira em 1° lugar, com o “Magma”, e Metallica com o elogiado “Hardwired... to Self-Destruct” em 2°. A banda paulista Metá Metá, com Juçara Marçal nos vocais, conquistou o 3° lugar.

Veja o resultado geral dos melhores ano na música

Hit do ano

1º lugar: “Me Espera”, Sandy e Tiago Iorc - 40%

2º lugar: “Make Me”, Britney Spears - 37%

3º lugar: “Formation”, Beyoncé, 3%

Sertanejo

1º: “33”, Wanessa Camargo - 26%

2º: “Céu de São Paulo”, João Bosco e Vinícius - 25%

3º “Amanhecer Ao Vivo”, Paula Fernandes, 19%

Rock

1º: “Magma”, Gojira - 40%

2º: “Hardwired... to Self-Destruct”, Metallica - 17%

3º: “MM3”, Metá Metá - 13%

Pop

1º: “Meu Canto”, Sandy - 51%

2º: “Glory”, Britney Spears - 21%

3º: “Lemonade”, Beyoncé - 14%

Rap/Soul/Funk

1º: “Outra Esfera”, Tássia Reis – 26%

2º: “Ainda Há Tempo”, Criolo – 16%

3º: “A Coragem da Luz”, Rashid - 11%

Música Brasileira

1º: “O Problema é a Velocidade”, Emanuelle Araújo - 34%

2º: “Abraçar e Agradecer”, Maria Bethânia - 22%

3° “Remonta”, Liniker e os Caramelows – 16%