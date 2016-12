Dan Costa, Danilo Franco, Afonso e Mylena estão na final do "The Voice"

A quinta temporada do "The Voice Brasil" definiu nesta quarta-feira (22) seus quatro finalistas: Afonso Cappelo, Dan Costa, Danilo Franco e Mylena Jardim vão disputar o título de melhor voz do Brasil na próxima quarta.



Divida em duas etapas, a escolha dos finalistas aconteceu primeiro por votação do público e em seguida por definição dos técnicos. Após a apresentação do trio semifinalista de cada time, os espectadores eliminaram um dos cantores. A decisão final coube aos cantores Claudia Leitte, Michel Teló, Lulu Santos e Carlinhos Brown.



Pelo time de Lulu Santos, o catarinense Dan Costa conquistou a vaga após cantar "Duas Metades", de Jorge e Mateus. "Você dá nome a essa atividade que a gente veio fazer aqui. A personalidade veio a serviço da voz", elogiou Lulu. Costa disputou o lugar na final contra Gabriela Moreira, que cantou "Bang", de Anitta, e o nigeriano Lumi, que apresentou sua versão de "Vamos Fugir".



Danilo Franco foi a voz escolhida para representar Claudia Leitte na final. O baiano fez um cover de "Kiss The Sky", de Jason Derulo, e superou Jade Beraldo e Alexey Martinez, que cantaram "Love is a Losing Game" (Amy Winehouse) e Corazón Partío (Alejandro Sanz), respectivamente. "Você veio ao mundo para cantar", avaliou Claudia antes de anunciar sua decisão.



Contrariando os pedidos da plateia, que gritou o nome de D'Lara, Carlinhos Brown escolheu o paraense Afonso Cappelo para a final. "Considero Afonso uma das vozes mais surpreendentes de todas as temporadas. Ele tem a capacidade de interpretar o que ele quiser, apesar da pouca idade", justificou Brown. Cappelo cantou a canção italiana "La Solitudine", vencendo as performances de D'Lara, que cantou "Pagu" e Brena Gonçalves, que apresentou "Gatas Extraordinárias".



A única representante feminina da final foi escolhida por Michel Teló. Mais aplaudida da noite depois de cantar "Love The Brain", música de Rihanna, Mylena Jardim, de 17 anos, emocionou o sertanejo. "Quando começou essa temporada aqui, eu estava no camarim e eu disse: 'Bicho, acredito muito que esse ano vai ganhar uma mulher'", afirmou o cantor.