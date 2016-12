Gilberto Gil vai processar autor de comentário racista na internet

Do UOL, no Rio

Gilberto Gil conseguiu derrubar na Justiça publicação do site Pensa Brasil notícia falsa em que o cantor chamaria Sergio Moro de "juizinho fajuto". A notícia foi retirada do ar, por força de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio, mas a publicação no Facebook continuava sendo exibida na manhã desta quarta-feira. Segundo a advogada Leticia Provedel, que representa Gil, o post deve ser retirado no máximo até esta quinta-feira.

Segundo Letícia, trata-se de uma reincidência. "Não é a primeira vez que notificamos esse site, que é tendencioso. Ele não tem sede, nem responsável legal", afirma.

Gilberto Gil consegue liminar para derrubar notícia falsa imagem: Reprodução/Facebook/pensabrasiloficial

A falsa notícia foi compartilhada e rendeu comentários ofensivos ao artista. Um deles chamou Gil de "macaco filho da puta". De acordo com a advogada, estão sendo levantados os dados para identificar o autor do comentário, que o cantor estuda processar.

"Preta Gil já entrou na Justiça contra um comentário racista, esse ano o Bruno Gagliasso também... É uma questão que está ficando mais delicada. Vamos identificar se o perfil é falso ou não, e Gil pretende entrar com as medidas legais", informou a advogada.