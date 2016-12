George Michael deixou faixas inéditas para três novos discos, diz jornal

O músico George Michael, que morreu no dia 25 de dezembro deste ano, deixou músicas inéditas para compor três novos discos. A informação foi publicada pelo site do jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, no entanto, as obras podem continuar guardadas, porque Michael não as considerava finalizadas. Delas, a faixa "White Light" foi a única revelada completamente e apresentada no encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O namorado de Michael, Fadi Fawaz revelou trechos de alguns trabalhos inéditos, como "Trojan Souls" e "This Kind of Love". Esta última faixa foi fruto de uma parceria entre Michael e o cantor Elton John em 1991.