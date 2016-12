A mineira Mylena Jardim, de Belo Horizonte, é a grande vencedora da quinta temporada do “The Voice Brasil”. Com 34% dos votos, ela superou com facilidade os outros três finalistas.

A jovem, que integrou o time do técnico Michel Teló, leva do programa o prêmio de R$ 500 mil, gerenciamento de carreira e um contrato com a gravadora Universal Music.

