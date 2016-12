Álbum de George Michael tem aumento de 5.625% nas vendas no Reino Unido

Do UOL, em São Paulo

A coletânea "Ladies & Gentlemen", lançada em 1998 por George Michael, voltou nesta sexta (30) a figurar no top 10 da parada britânica após 17 anos, o que representa um aumento de 5.625% nas vendas em relação à semana anterior.

A morte inesperada do cantor inglês aos 53 anos no último domingo, cuja causa ainda não foi esclarecida, fez os fãs correrem atrás de vários de seus grandes sucessos.

Seu álbum "The Final", lançado em 1986 quando ainda fazia parte do duo Wham!, também escalou a parada, chegando à posição de número 40, enquanto a compilação "Twenty Five" atingiu a de número 47.

"Faith" (colocação 62), "Symphonica" (73) e "Older" (84) também se destacaram no ranking de discos do Reino Unido.

Já na parada de singles, a faixa "Last Christmas", do Wham!, voltou a figurar no top 10 após 31 anos, atingindo o sétimo posto.

Segunda mais executada nas plataformas de streaming nesta semana, a música se transformou em uma grande homenagem dos seguidores de Michael, que morreu justamente em seu "último Natal".

George Michael também se destacou na Inglaterra pela venda de discos de vinil, com o single de "Freedom ’90’" chegando ao topo da parada do formato.