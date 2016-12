Após vitória do "The Voice Brasil", Teló lança nova música "O Mar Parou"

Campeão pela segunda vez consecutiva do "The Voice Brasil" com a grande vencedora da noite, Mylena Jardim, Michel Teló lançou nesta sexta (30) sua nova música, "O Mar Parou".

Teló cantou ao vivo no programa a canção composta por Edu e Renan, Theo Rodrigues e Neto Schaefer, que também foi o produtor. O clipe, lançado simultaneamente no Youtube, foi gravado no litoral carioca e mostra o cantor descontraído, num luau com amigos. Assista.

Com 34% dos votos do público, em uma das disputas mais acirradas do programa, Mylena, de apenas 17 anos, superou os concorrentes Afonso Capello, Dan Costa e Danilo Franco.

Favorita das redes sociais, a jovem, que começou no time de Claudia Leitte e migrou para o de Michel Teló, levou um prêmio de R$ 500 mil, gerenciamento da carreira de cantora e um contrato com a gravadora Universal Music. Em 2015, o time Teló também venceu o programa, com a vitória de Renato Vianna.