Menino chora ao cantar com Wesley Safadão na festa de Réveillon de Salvador

Do UOL, em São Paulo

Wesley Safadão se apresentou na noite deste sábado (31) em Salvador, na Bahia. O show do cantor cearense na festa de Réveillon ficou marcado por um momento de emoção, quando uma criança foi chamada ao palco. O menino, que se chama Hugo, chorou de emoção ao cantar com o ídolo.

Além de Wesley Safadão, se apresentam ainda na capital baiana a banda Natiruts, o cantor Saulo (ex-banda Eva) e Luan Santana. A banda local Psirico encerra a festa, já no início da manhã do dia 1º.

A folia de Ano Novo acontece na Praça Cairu e terá cinco dias no total, quase como um Carnaval. A festa teve início na quarta-feira, dia 28, com shows de Anitta, Claudia Leitte, Simone e Simaria e É O Tchan.

Na quinta-feira (29) se apresentaram BaianaSystem, Aviões do Forró, O Rappa e Lucas Lucco. Na sexta foi a vez dos sertanejos Matheus e Kauan e Jorge e Mateus, do pagodeiro Thiaguinho, da musa baiana Ivete Sangalo e do DJ Alok.

As celebrações pela chegada de 2017 em Salvador só terminam no domingo (1º) com shows de Olodum e Daniela Merury.