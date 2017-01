Bell Marques tem palco invadido e acaba no chão em show da virada em Maceió

Bell Marques teve um pequeno incidente durante o show que fez na festa de Ano Novo de Maceió. Uma fã invadiu o palco para tentar abraçar o ex-vocalista do Chiclete com Banana. Um segurança agiu rapidamente para contê-la, mas escorregou em um tapete ao tentar segurar a moça e acabou indo para o chão junto com ela e com o próprio artista.

Bell levou a situação numa boa e logo se levantou, brincando com a situação: "tombo de 2017". Ele ainda teve tempo de pedir para o segurança tratar bem a fã enquanto a conduzia para fora do palco.

Além de Bell Marques, se apresentaram na festa da capital alagoana Wesley Safadão e a dupla sertaneja Matheus & Kauan.