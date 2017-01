Namorado de George Michael afirma que cantor teria se matado, diz site

Fadi Fawaz, namorado de George Michael, desabafou no Twitter na madrugada deste domingo (1) e revelou que o cantor teria se matado no dia de Natal após inúmeras tentativas de suicídio. De acordo com o site do jornal britânico Daily Mail, Fawaz postou vários tuítes dizendo que Michael queria morrer e citou uma terceira pessoa: “Não tenho certeza de quem é aquele amigo desagradável de George, mas eu estava em um relacionamento com George Michael até que eu o encontrei morto na cama”.

Após a rápida repercussão das mensagens, Fawaz excluiu sua conta no Twitter, informou o jornal, que publicou uma cópia das mensagens. A polícia ainda investiga a morte do cantor. O Daily Mail ouviu um amigo do casal, que disse que os policiais vão interrogar Fawaz. “Os investigadores deram um tempo para Fawaz se recuperar, mas agora eles querem saber, por exemplo, se o consumo de drogas contribuiu com a morte de George. Há uma fortre suspeita da polícia sobre isso e eles querem saber quem poderia ter fornecido drogas ao cantor”, contou a fonte.

O primeiro laudo divulgado nesta semana sobre a causa da morte de George Michael é inconclusivo. O relatório da autópsia realizada no cantor aponta que a morte é "inexplicável, mas não suspeita". Segundo a polícia britânica, serão feitos mais testes toxicológicos para tentar chegar a uma causa para a morte do cantor, que aconteceu no dia 25.

George Michael tinha um histórico de problemas com drogas. Tabloides britânicos chegaram a divulgar que o cantor usava crack e heroína.

Em 2011, Michael foi forçado a cancelar uma série de shows para tratar uma pneumonia. Segundo a BBC, o cantor chegou a ser submetido a uma traqueostomia para conseguir respirar e chegou a ficar inconsciente durante sua estada no hospital. Ele nunca teria se recuperado completamente deste episódio.

George Michael foi encontrado já morto na cama por Fadi Fawaz no dia 25 de dezembro. O empresário de longa data do cantor, Michael Lippman, afirmou que a causa da morte foi insuficiência cardíaca.