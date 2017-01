Marília Mendonça leva tombo dançando funk em show e torce o pé

Marília Mendonça vai começar 2017 de molho, por conta de um tombo durante um show em Maceió. A cantora levou um tombo no palco enquanto dançava o funk "Deu Onda", de MC G15, e publicou a foto da perna imobilizada nesta segunda-feira (2) em seu perfil no Instagram.

"Sobre o tombo de ontem, pra quem está preocupado: foi uma torção, havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, porque já tenho um problema nessa perna. Só nesse ano foram umas 5, e pra quem tripudia sobre essas coisas, você tem todo direito, graças a meu Deus, esse ano foi difícil de pegar uma queda, tem mais é que postar mesmo! Feliz anooooooo novo meu povo, simbora que 5 dias de folga são sagrados", escreveu a cantora.

A sertaneja, que se destacou ao lado de outros nomes femininos do gênero, também fez um balanço de 2016 na sua carreira. "Só posso agradecer a Deus e aos fãs por essa mudança tão linda e rápida na minha vida. com certeza esse ano foi um divisor de águas na minha carreira... Pense no tamanho do sorriso no rosto, no coração e na vida... Estou em Maceió com a minha família, num lugar maravilhoso (que mais maravilhoso impossível), com amigos, brindando a vida e só digo muito obrigadaaaaa Deus!", publicou.