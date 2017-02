Fãs fazem mutirão e criam flyers para ajudar Felipe Dylon

A era das princesas acabou, pelo menos no Girls Rock Camp. Durante cinco dias, meninas de 7 a 17 anos se reúnem no acampamento em Sorocaba, em São Paulo, para aprender ioga, defesa pessoal e criar sua própria banda de rock. Mas não se trata de um curso para se formar roqueiras. O gênero aqui significa atitude e serve para elas criarem a narrativa de suas próprias vidas. "É descobrir dentro de você a força para fazer o que você quiser na vida. É bem aí que está o princípio do empoderamento", explica a diretora da acampamento, Flávia Biggs. "As pessoas perceberam que a princesa que dormia, esperando o beijo do príncipe já não atinge mais as meninas. Elas querem ser protagonistas das próprias histórias." Visite o UOL Música