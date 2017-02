Lady Gaga pula de cobertura e faz 1º show 100% solo em 7 anos no Super Bowl

Acabou o mistério! Lady Gaga segurou sozinha os 12 minutos e meio de show no intervalo do Super Bowl. A cantora literalmente pulou para dentro do estádio e voou sobre a galera. Gaga começou a apresentação na cobertura do estádio cantando "This Land Is Your Land" cercada de drones que brilhavam com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Depois disso ela deu um pulão para dentro do caldeirão e surgiu voando sobre o enorme público.

Gaga cantou vários hits de sua carreira. Teve intro de "The Edge of Glory" antes de ela começar arrasando com "Poker Face". Em seguida, foi a vez de os dançarinos se juntarem a ela na coreografia de "Born This Way". Teve tempo ainda para Gaga cantar um trechinho de "Telephone" e ser carregada por um dançarino magia.

Depois disso ela se misturou ao público para cantar "Just Dance". A parte calma do show ficou por conta da execução de "Million Reasons", balada do álbum mais recente e diferentão da carreira dela, o eclético "Joanne". O público contribuiu para o cenário digno de abertura de Olimpíada balançando velinhas que formavam uma espécie de sol em volta do piano de Gaga.

Para finalizar com tudo, Gaga presenteou "a América e o mundo" (como ela fez questão de destacar) com uma troca de roupa e a execução de "Bad Romance". Se ela começou pulando, foi assim que terminou o show também. Depois de ser elevada por um tótem ela pulou novamente e sumiu.

Lady Gaga troca figurino por uma roupa branca e canta "Bad Romance" ao final do show imagem: Matthew Emmons-USA TODAY Sports

Esta foi a primeira apresentação completamente solo em 7 anos. O último artista que não havia recebido convidados no show do intervalo do Super Bowl foi a banda The Who, em 2010.

Algumas horas antes do show, a artista divulgou uma mensagem de inclusão em suas redes sociais explicando os motivos que a levaram a quebrar a tradição dos últimos anos e fazer o show sozinha. Ela dedicou a toda a apresentação aos fãs que seguem ela há muito tempo. Leia a mensagem de Lady Gaga na íntegra:

"Eu gostaria de agradecer todos os meus fãs por me apoiarem durante todos esses anos. Não haverá nenhum convidado na minha performance desta noite. Eu farei esses 13 minutos de show sozinha! Dedico cada segundo da apresentação ao amor, a diversidade, a compaixão e ao espírito selvagem da minha base de fãs. Para aquela criança que se sentiu indesejada, ou o adulto que sabe o quanto foi difícil encontrar a aceitação. Isso é para você. É também para aqueles cujos corações e mentes estão abertas para a nossa mensagem. Obrigada por acreditarem em nós para que pudéssemos estar aqui hoje. "Little monsters", este é o seu palco. E eu vou colocar meu coração nisso para que vocês nunca se esqueçam. Vamos lá! Beijos com amor, Gaga. OBS: Eu amo muito vocês"