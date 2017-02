Fergie, Ivete Sangalo e 5 Seconds Of Summer são confirmadas no Rock in Rio

Do UOL, em São Paulo

O Rock in Rio anunciou quatro atrações nesta segunda-feira (6). Depois de Lady Gaga, Fergie, Ivete Sangalo e a banda 5 Seconds of Summer foram confirmadas no festival.

Dona de oito Grammy Awards, com mais de 56 milhões de álbuns vendidos, a própria Fergie anunciou a novidade em suas redes sociais, horas antes da organização do evento. Fergie toca no sábado, 16 de setembro, e entra no palco antes da banda Maroon 5, que encerra a noite.

Já a brasileira Ivete Sangalo, veterana do festival, se apresenta no mesmo dia em que Lady Gaga, 15 de setembro, o primeiro dia.

A outra novidade vem diretamente da Austrália. A pop punk band 5 Seconds of Summer tem dois álbuns lançados e já alcançou o número 1 da Billboard. A banda sobe ao Palco Mundo também no dia 15, abrindo para Lady Gaga.

O Rock in Rio 2017 acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.

catch me @rockinrio this summerrrrr BRAZIL here i come!! tix on sale april 6th Uma foto publicada por Fergie (@fergie) em Fev 6 , 2017 às 12:51 PST

Outras passagens

Esta não será bem a primeira vez de Fergie no Rock in Rio. Em 2004 ela participou da versão portuguesa festival, em Lisboa, com sua antiga banda, o Black Eyed Peas.

Já Ivete Sangalo participou do Rock in Rio pela primeira vez em 2011. A cantora voltou em outras edições e também já se apresentou nas versões gringas do festival, em Lisboa, Madri e Las Vegas.

Já Lady Gaga e 5 Seconds of Summer são estreantes no Rock in Rio.

Os ingressos para o festival começarão a ser vendidos no dia 6 de abril pelo ingresso.com.

Além das quatro atrações anunciadas nesta segunda-feira (6), Aerosmith, Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Billy Idol e Bon Jovi já foram confirmados para o evento.

Veja como está o line-up do evento por dia:

15/9 (sexta-feira)

Lady Gaga

Ivete Sangalo

5 Seconds of Summer

16/9 (sábado)

Maroon 5

21/9 (quinta-feira)

Aerosmith

Billy Idol

22/9 (sexta-feira)

Bon Jovi

24/9 (domingo)

Red Hot Chili Peppers