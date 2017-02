Rock in Rio confirma Lady Gaga como atração principal no dia 15 de setembro

A organização do Rock in Rio confirmou que a cantora Lady Gaga será uma das atrações do festival, no dia 15 de setembro. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 6 de abril pelo ingresso.com. A cantora também anunciou o show em seu Facebook.

A apresentação fará parte da turnê "Joanne World Tour", que começa no dia 1º de agosto em Vancouver, no Canadá. De acordo com o comunicado enviado pelos organizadores, o show de Lady Gaga no Rock in Rio será o único no Brasil em 2017.

O anúncio sai um dia depois de Lady Gaga ser a atração do show do intervalo do Super Bowl. Na apresentação, a artista cantou por 12 minutos seus principais sucessos e surpreendeu a plateia ao saltar do topo do estádio.

No sábado, Gaga já havia dado uma dica aos fãs brasileiros ao postar no Facebook um texto em português. No texto, a cantora escreveu: "Chora não coleguinha! A espera acabou e você vai ficar loka com a maior performance deste fim de semana! #SemanaGaga. Para aquecer, escute Joanne"

Quando vocês gritam, podem ter certeza de que a gente está ouvindo. Hoje, finalmente chegou o dia de afirmar com 100% de certeza esta super atração, que será a primeira headliner do Rock in Rio 2017: @ladygaga! Little Monsters, no dia 15 de setembro acontece a única apresentação de Gaga no Brasil em 2017. Agora vocês já têm one million reasons pra garantir presença na nova Cidade do Rock. Ingressos à venda no dia 6 de abril, pelo Ingresso.com. A photo posted by Rock in Rio (@rockinrio) on Feb 6 , 2017 at 2:52am PST

Calendário da turnê "Joanne World Tour"

Data: Cidade: Local: Venda:

1-Ago-17 Vancouver, BC Rogers Arena Seg. 13/02

3-Ago-17 Edmonton, AB Rogers Place Seg. 13/02

5-Ago-17 Tacoma, WA Tacoma Dome Seg. 13/02

8-Ago-17 Los Angeles, CA The Forum Seg. 13/02

11-Ago-17 Las Vegas, NV T-Mobile Arena Seg. 13/02

13-Ago-17 San Francisco, CA AT&T Park (Stadium) Seg. 13/02

15-Ago-17 Sacramento, CA Golden 1 Center Seg. 13/02

19-Ago-17 Omaha, NB CenturyLink Center Seg. 13/02

21-Ago-17 St. Paul, MN Xcel Energy Center Seg. 13/02

23-Ago-17 Cleveland, OH Quicken Loans Arena Seg. 13/02

25-Ago-17 Chicago, IL Wrigley Field (Stadium) Seg. 13/02

28-Ago-17 New York City, NY Citi Field (Stadium) Seg. 13/02

1-Set-17 Boston, MA Fenway Park (Stadium) Seg. 13/02

4-Set-17 Montreal, QC Bell Centre Seg. 13/02

6-Set-17 Toronto, ON Air Canada Centre Seg. 13/02

10-Set-17 Philadelphia, PA Wells Fargo Center Seg. 13/02

15-Set-17 Rio De Janeiro, BR Rock In Rio Festival Qui 06/04

22-Set-17 Barcelona, ES Palau Sant Jordi Sex. 10/02

24-Set-17 Zurich, CH Hallenstadion Sex. 10/02

26-Set-17 Milan, IT Mediolanum Forum Sex. 10/02

29-Set-17 Hamburg, DE Barclaycard Arena Sex. 10/02

1-Out-17 Antwerp, BE Sportpaleis Seg. 13/02

3-Out-17 Amsterdam, NL Ziggo Dome Seg. 13/02

6-Out-17 Paris, FR AccorHotels Arena Sex. 10/02

9-Out-17 London, UK O2 Arena Sex. 10/02

15-Out-17 Birmingham, UK Barclaycard Arena Sex. 10/02

17-Out-17 Manchester, UK Manchester Arena Sex. 10/02

21-Out-17 Copenhagen, DK Royal Arena Seg. 13/02

23-Out-17 Stockholm, SE Ericsson Globe Seg. 13/02

26-Out-17 Berlin, DE Mercedes-Benz Arena Sex. 10/02

28-Out-17 Koln, DE Lanxess Arena Sex. 10/02

5-Nov-17 Indianapolis, IN Bankers Life Fieldhouse Seg. 20/02

7-Nov-17 Detroit, MI Little Caesars Arena Seg. 20/02

10-Nov-17 Uncasville, CT Mohegan Sun Seg. 20/02

13-Nov-17 Louisville, KY KFC Yum! Center Seg. 20/02

15-Nov-17 Kansas City, KS Sprint Center Seg. 20/02

16-Nov-17 St. Louis, MO Scottrade Center Seg. 20/02

19-Nov-17 Washington, DC Verizon Center Seg. 20/02

20-Nov-17 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena Seg. 20/02

28-Nov-17 Atlanta, GA Philips Arena Seg. 20/02

30-Nov-17 Miami, FL American Airlines Arena Seg. 20/02

1-Dez-17 Tampa, FL Amalie Arena Seg. 20/02

3-Dez-17 Houston, TX Toyota Center Seg. 20/02

5-Dez-17 Austin, TX Frank Erwin Center Seg. 20/02

8-Dez-17 Dallas, TX American Airlines Center Seg. 20/02

9-Dez-17 Oklahoma City, OK Chesapeake Energy Arena Seg. 20/02

12-Dez-17 Denver, CO Pepsi Center Seg. 20/02

14-Dez-17 Salt Lake City, UT Vivint Smart Home Arena Seg. 20/02