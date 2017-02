Por falta de material para DNA, cantora do Kaoma ainda não foi enterrada

Vinte e um dias após ser brutalmente assassinada em Saquarema, no Estado do Rio, a cantora Loalwa Braz, do grupo Kaoma, ainda não foi enterrada. O motivo: falta nitrogênio líquido e reagente para realizar exame de DNA e identificação do corpo no IML (Instituto Médico Legal) de Araruama, na Região dos Lagos.

Os restos mortais da Loalwa ainda estão no IML. Com a impossibilidade do exame e da consequente expedição de uma certidão de óbito, ela teria de ser sepultada na condição de indigente, o que a família rejeita. A ideia dos parentes da cantora é transportá-la para Vitória, no Espírito Santo, para ser enterrada ao lado da mãe.



“O departamento que faz o exame diz eles que esse material vinha sendo conseguido ultimamente por doação de universidade pública, mas que agora não está mais disponível”, diz ao UOL o irmão de Loalwa, Walter Braz, que foi à polícia do Rio na última quinta (2) com o sobrinho para recolhimento de material genético para a realização do exame, que ainda não tem previsão devido à falta dos materiais.

Caso a família não mude de ideia, o enterro deve demorar pelo menos mais um mês. O prazo médio para a entrega de exames de DNA em laboratórios é de cerca de 30 dias. Anteriormente, a família de Loalwa já havia relatado dificuldades para liberação do corpo no IML, devido a uma greve da Polícia Civil do Estado do Rio.

Segundo a instituição, a falta de nitrogênio e reagente acontece “em razão das restrições orçamentárias conjunturais”, já que o material “vinha sendo obtido por doações realizadas por universidades, que agora também enfrentam carência do insumo”. Atualmente, o Estado do Rio passa por uma grave crise financeira.

Ainda segundo a polícia, que afirma estar atuando junto à Secretaria de Estado de Segurança e ao Governo do Estado para a retomada das licitações para compra de nitrogênio, uma empresa privada comprometeu-se a adquirir o nitrogênio para doação, mas ainda sem previsão de entrega.



“Tal situação, entretanto, não impede a realização de sepultamentos por familiares, na condição de não identificado, sendo que o corpo do caso em questão já se encontra liberado para a família desde que esta providencie a certidão de óbito conforme orientação fornecida”, explica a Polícia Civil em nota.

Assassinato

O corpo de Loalwa foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio na quinta-feira. Três suspeitos de envolvimento na morte foram presos e autuados pelo crime de latrocínio, cuja pena máxima é de 30 anos.

Um deles era ex-funcionário da pousada que a cantora mantinha na cidade e que confessou o crime. A 124ª Delegacia de Polícia, em Saquarema, investiga o caso.

Loalwa Braz, de 63 anos, era vocalista do grupo de lambada de maior sucesso dos anos 1980. O Kaoma, fundado em 1985, ganhou notoriedade mundial com hits como "Chorando se Foi", "Dançando Lambada" e "Lambamor".