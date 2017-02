Nação Zumbi e Ney Matogrosso vão tocar Secos e Molhados no Rock in Rio

A organização do Rock in Rio divulgou nesta sexta-feira (10) as atrações do palco Sunset, onde tradicionalmente artistas fazem encontros inusitados e homenageiam grandes ídolos do passado

A principal novidade deste ano será o encontro de Ney Matogrosso com a Nação Zumbi para tocarem músicas da banda Secos & Molhados, que vai ocorrer no dia 22 de setembro. Além deles, também está confirmado o show do rapper americano CeeLo Green no dia 23.

O encontro inédito foi desenhado pelo diretor artístico Zé Ricardo que sabia, desde 2012, do interesse de Ney em tocar com a Nação. Na apresentação, o set list privilegiará principalmente as músicas do antigo grupo de Matogrosso. Os dois tocarão também uma faixa exclusiva gravada recentemente em São Paulo no Red Bull Studio.

Em 2015, Ney Matogrosso foi uma das atrações principais na abertura do Rock in Rio, no palco Mundo, onde fez uma homenagem ao músico e compositor Cazuza.

"Desde 1974 os fãs não ouvem mais um show inteiro com canções de Secos & Molhados. Uma época que deixou saudades e que irá ganhar uma nova roupagem a partir de agora. Estamos fazendo um resgate desta história, que terá a voz original de Ney Matogrosso com arranjos musicais de Nação Zumbi. Isso será incrível", garantiu Zé Ricardo em um comunicado divulgado à imprensa.

Já no dia 23, o rapper CeeLo Green fechará a programação do palco Sunset. Seu show deverá contar principalmente com faixas do novo disco, "Heart Blanche", lançado em 2015, com singles como "Robin Williams"; "Sign of the Times"; "Music To My Soul" e "Work".

O line up oficial ainda não está completo, mas alguns shows já foram confirmados pela organização do Rock in Rio. Confira quais são:

15/9 (sexta-feira)

Lady Gaga

Ivete Sangalo

5 Seconds of Summer

16/9 (sábado)

Maroon 5

Fergie

21/9 (quinta-feira)

Aerosmith

Billy Idol

22/9 (sexta-feira)

Bon Jovi

Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23/9 (sábado)

Ceelo Green

24/9 (domingo)

Red Hot Chili Peppers