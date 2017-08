De biquíni, Anitta bomba no Vidigal com muito rebolado e visual de trança

Luan Santana comemorou os 10 anos de carreira com um show especial transmitido ao vivo pelo canal Multishow e pelas redes sociais do artista na noite deste sábado (19) no Citibank Hall, em São Paulo. O relógio marcava 22:30 em ponto quando ele entrou no palco cantando "Eu, Você, o Mar e Ela", mas a espera durou três horas, já que Luan Santana estava no espaço desde as 19:30 ansioso para o grande momento.