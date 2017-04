Coisa feia! Rapper 50 Cent perde a razão e dá soco em mulher em show

Do UOL, em São Paulo

O rapper americano 50 Cent agrediu com um violento soco uma fã que assistia à um show em Baltimore, nos Estados Unidos, no último sábado. As imagens, divulgadas esta semana na internet, mostram o momento exato da agressão (veja abaixo o registro feito pelo site "TMZ").

Ao fim de uma música, Cent começa a interagir com fãs perto do palco. Ele segura a mão de uma delas, que começa a puxá-lo. Desequilibrado, 50 Cent cai desferindo um violento golpe contra o peito de uma das mulheres. Um princípio de confusão chega a se formar no local.

"Diga a ela para subir aqui. Diga a ela para subir aqui", repete 50 Cent em seguida no microfone. A fã então é levada por um segurança ao palco e recebe um abraço e conversa rapidamente com o rapper.

Mais calma, ela passa a assistir à apresentação em cima do palco e ensaia passos da dança twerk, aparentemente perdoando o rapper. Segundo a imprensa americana, Cent ainda não se posicionou sobre o caso de violência, e a fã ainda não informou se pretende processar o artista por agressão.

Esta não é a primeira vez que 50 Cent parte para cima de fãs mulheres em shows. Em 2005, ele foi condenado a passar dois anos em liberdade condicional após ferir três mulheres em um ataque de fúria em uma apresentação. O motivo: ele teria sido atingido por uma garrafa no palco.