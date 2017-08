Anitta invadiu o Vidigal para gravar no domingo (21) o clipe de sua nova música, "Vai, Malandra". Mas sabe quem bombou de verdade nessa história toda? O "Justin Bieber do VIdigal", como o modelo Pietro Baltazar está sendo chamado após ganhar o apelido da cantora.

"Esse bofinho é o Justin Bieber real aqui do Vidigal. Olha o Justin Bieber do Vidigal, gente! Eu estou chocada com o Bieber que arrumaram pro clipe. E aí Bieber, tá feliz?", brincou a cantora nos stories do Instagram.

O muso do momento tem 1,84m, olhos castanhos e é da agência 40 Graus Models. Antes de gravar o clipe com anitta, Pietro tinha 60 mil seguidores no Instagram, e agora seus números já dobraram com o sucesso, ainda mais com Anitta divulgando nas redes sociais o nome do garoto.

A participação do modelo não vai ser pequeno no novo projeto de Anitta. Um vídeo feito por uma pessoa que acompanhavam de longe as gravações mostra a postar "sarrando" no "Justin Bieber do Vidigal".

Anitta sarrando no modelo Pietro Baltazar, o "Justin Bieber do Vidigal", como a própia cantora apelidou, para seu novo vídeo clipe. 💥 pic.twitter.com/ gNKNWpbdzX — Site Anitta Brasil (@SiteAnittaBRA) August 21, 2017

Enquanto o clipe não sai, veja mais algumas fotos de Pietro em suas redes sociais.

😏 Backstage @balmain 🔥 #SS18 #PFW @olivier_rousteing ⭐️ Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Ago 14, 2017 às 3:49 PDT

O dia começa melhor quando o destino é o campo 😁🤙🏽⚽️ por @tiagopetrik para @elaoglobo • @gilbertojun @edilsonferreira89 Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Jul 16, 2017 às 6:33 PDT

Uma publicação compartilhada por Pietro Baltazar (@pietrobaltazar) em Jul 5, 2017 às 8:34 PDT