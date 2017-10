Peitinho, bumbum de fora, prêmios e festa chique: a noite de Anitta no Rio

Do UOL, no Rio

A chegada triunfal com seis seguranças tipo armário duplex e ainda o internacional DJ Diplo a tiracolo já era um sinal de que a noite no Prêmio Multishow de Música seria de Anitta. Tudo bem que a dupla Simone & Simaria, o cantor Luan Santana e a revelação Pabllo Vittar saíram vitoriosos, mas a filha mais famosa de Honório Gurgel foi o nome da premiação.

Anitta, que abocanhou os prêmios de melhor cantora e música com o sucesso "Sim ou Não", já chegou tirando o fôlego com uma roupa que a deixava com bumbum de fora. Ela ainda “pagou peitinho” a noite toda e acabou sendo zoada por Fábio Porchat. "Já colocou o libe?", perguntou o apresentador, que ainda quis saber se a cantora iria participar da festa após a premiação.

Anitta não respondeu, mas não foi. Mal terminou a última apresentação, ela pegou o carro e partiu para o jantar do casamento de Guy Oseary e Michelle Alves na mansão de Luciano Huck. "Deu para perceber que ela estava agoniada para ir ver a Madonna e o Bono Vox. Olhava o relógio a todo instante", contou uma pessoa que estava sentada próxima da cantora. Aliás, quem também sentou perto de Anitta foi Pabllo Vittar, colocando um ponto final nos boatos de uma briga entre as duas.

E não foi só Anitta que faltou à festa depois da premiação. Luan Santana, Thiaguinho, Maiara & Maraisa, Criolo, Sandy, Joelma, Simone & Samaria, Nego do Borel, entre outros, também não foram. Só Marília Mendonça, Kevinho e Valesca deram uma pinta de uma hora na badalação e perderam a apresentação do Dj Alok.

A ex-BBBs Emilly e Mayla, Dream Team do Passinho, Tato do Falamansa e Marcelo Mello Jr , esses sim, ficaram até o final da comemoração, que não foi nem prestigiada por alguns apresentadores do Multishow. Tatá Werneck, que passou o evento brincando com o fato de namorar o ator Rafael Vitti, 13 anos mais novo, foi a ausência mais sentida. "Nos outros anos, ela aparecia e ficava um pouquinho. Esse ano, ela nem disfarçou. Fugiu mesmo da festa", brincou um produtor do evento.