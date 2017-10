Equipamentos de Caetano Veloso são barrados em ocupação em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) teria impedido a entrada de equipamentos necessários para a realização de um show de Caetano Veloso na ocupação Povo Sem Medo, do MTST, no município paulista, confirmou a assessoria de imprensa do cantor. Caetano se apresenta gratuitamente nesta segunda-feira (30), às 19h, em solidariedade às 8.000 famílias que ocupam um terreno no Jardim Planalto há 45 dias.

Após os equipamentos serem barrados, a mulher e empresária de Caetano Veloso, Paula Lavigne, seguiu para a sede da prefeitura para tentar a liberação. Por ora, o show está mantido. Procurada pela reportagem do UOL, a assessoria de imprensa da Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) ainda não se posicionou oficialmente.

As atrizes Sonia Braga, Letícia Sabatella e Alinne Moraes acompanham Paula Lavigne na prefeitura. Elas também apoiam a ocupação e já estavam no local conversando com as famílias. Caetano Veloso deve seguir para São Bernardo perto do horário do show.

O terreno da Ocupação São Bernardo do Campo tá sem uso há 40 anos c + d 500 mil de dívida de IPTU descumprindo tds as leis. pic.twitter.com/ KyeSkWdZU0 — Paula Lavigne (@PaulaLavigne) October 29, 2017

Marcha ao Palácio

O show de Caetano Veloso nesta segunda-feira é um aquecimento para uma marcha de mais de 20 km na terça (31), que sairá nas primeiras horas da manhã do acampamento em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, até o Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, sede do governo do Estado de São Paulo.

Paula Lavigne já havia visitado a ocupação com o artista plástico Vik Muniz no final de semana, quando anunciou a apresentação em apoio às famílias sem moradia. Eles foram recebidos por Guilherme Boulos, coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), que divulgou a marcha nas redes sociais da empresária.

Atualmente, Caetano Veloso está em turnê com o show Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso, onde se apresenta em várias capitais com os seus três filhos.