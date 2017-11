Lynyrd Skynyrd cancela shows no Brasil; Cheap Trick entra em festival

A organização do festival Solid Rock anunciou nesta quinta-feira que o Lynyrd Skynyrd cancelou a sua participação no evento, que acontecerá em dezembro nos dias 12 (em Curitiba), 13 (em São Paulo) e 15 (no Rio de Janeiro). Em seu lugar foi escalado o Cheap Trick. Deep Purple e Tesla também farão shows no festival.

De acordo com o Lynyrd Skynyrd, a banda vai dar um tempo nos shows para que o vocalista Jhonny van Zant possa acompanhar o tratamento de sua filha, que recentemente foi diagnosticada com linfoma linfoblástico agudo. Os organizadores do festival darão nos próximos dias informações sobre devolução dos ingressos.

Veja o comunicado da banda;

"Os membros do Lynyrd Skynyrd estão desapontados por anunciar que estão cancelando sua participação no Solid Rock com o Deep Purple e Tesla. A filha de Johnny Van Zant, um dos membros do Lynyrd Skynyrd, foi diagnosticada com Linfoma Linfoblástico Agudo e, por hora, será submetida a um tratamento agressivo. Johnny usará os próximos meses para se concentrar no tratamento e saúde de sua filha.

O Lynyrd Skynyrd gostaria de pedir desculpas aos fãs da América do Sul, com a promessa de voltar no futuro. Enquanto isso, os bons amigos da banda e membros do Rock and Roll Hall of Fame, Cheap Trick, estarão se juntando à turnê em dezembro. O frontmanRobin Zander diz: "Estamos ansiosos para nos juntar ao Deep Purple e Tesla na América do Sul como parte do Solid Rock Tour ... apenas desejava estar em circunstâncias diferentes. Nossos pensamentos e orações estão com Johnny, sua filha e todos nossos amigos de toda a família Lynyrd Skynyrd ".

Com mais de 5.000 apresentações durante quatro décadas e 20 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Cheap Trick é, sem dúvida, um dos mais influentes grupos de rock clássico nos últimos 50 anos. Hits como "I Want To Want Me", "Dream Police" e "Surrender" cimentaram o grupo como uma das melhores bandas de Rock 'n' roll da América de todos os tempos."