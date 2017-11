Green Day é o punk mais pop que você respeita (e quer muito ver ao vivo)

Quem vê o Green Day no palco nem consegue lembrar que eles estão na ativa há mais de 30 anos.

Divulgando álbum novo, o trio Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool começou a turnê brasileira na quarta-feira (01) no Rio de Janeiro e ainda passa por São Paulo (sexta, 03), Curitiba (domingo, 05) e Rio Grande do Sul (terça, 07), lembrando clássicos que marcaram o punk dos anos 90 e 2000, além de inéditas poderosas.

Liderado por Billie Joe Armstrong, o Green Day não vem ao Brasil há sete anos. E acha que é muito tempo? Pois da penúltima vez, o grupo norte-americano ficou quase uma década sem subir ao palco em terras canarinhas.

O trio toca entre 25 e 30 músicas a cada show -- prepare as pernas para ficar em pé e pular muito em mais de 2h de apresentação -- e revisita a carreira bem-sucedida. Apesar do último álbum "Revolution Radio" levar o nome da turnê, quem ganha destaque é o clássico "American Idiot".

Lançado em 2004, o sétimo álbum do Greey Day ganhou o público com as críticas ao governo do então presidente George W. Bush e à massa de manobra que a população é refém de grandes corporações.

"American Idiot", "Jesus of Suburbia", "Wake Me Up When September Ends" e "Holiday" são ovacionadas pelos fãs a cada show do grupo, que soube mesclar o peso do punk com uma jogada comercial muito inteligente. E o resultado? Uma ópera punk rock elogiada pela crítica e que retomou a grandiosidade da banda após alguns fiascos de vendas.

Outro álbum que recebe atenção nos shows -- para alegria dos fãs mais "old school" do Green Day -- é o icônico "Dookie", que normalmente tem quatro músicas no repertório ao vivo do trio. E, convenhamos, é quase impossível não associar a banda com "Basket Case" e "When I Come Around".

O trio pediu massoterapeuta para os camarins e ainda muita comida vegetariana. Billie Joe e sua turma pedem sopas, frios, saladas e frutas – em especial muitos abacates.

Entre as bebidas, foram solicitados café, chás, várias opções de leite, refrigerantes e sucos que deverão estar disponíveis durante todo o dia. Enquanto estiverem no palco, a banda quer duas dúzias de garrafas de 500 ml de água mineral. É a versão "punk tranquilão".

Se artistas internacionais demoram nem dois anos para confirmarem shows no Brasil, o Green Day judia dos seus fãs com tamanha espera. Mas tanta expectativa é válida e os quarentões do punk sabem fazer um show que muita molecada de 20 anos jamais tentou.

Serviço:

Green Day - Revolution Radio Tour

São Paulo -

Quando: 3 de novembro, 21h

Local: Arena Anhembi (Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP)

Ingressos:

Pista Premium BudZone – R$540,00

Pista Premium BudZone (meia-entrada) – R$270,00

Pista – R$280,00

Pista (meia-entrada) – R$140,00

Curitiba -

Quando: 5 de novembro, 18h

Local: Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras, R. João Gava, 970 - Abranches, Curitiba - PR)

Ingressos:

Pista Premium BudZone – R$640,00

Pista Premium BudZone (meia-entrada) – R$320,00

Pista – R$400,00

Pista (meia-entrada) – R$200,00

Camarote – R$700,00

Camarote (meia-entrada) – R$350,00

Porto Alegre -

Quando: 7 de novembro, 19h

Local: Anfiteatro Beira-Rio (Avenida Padre Cacique, 891 - Porto Alegre / RS)

Ingressos:

Lounge – R$600,00

Lounge (meia-entrada) – R$390,00

Pista Premium BudZone – R$380,00

Pista Premium BudZone (meia-entrada) – R$190,00

Tribuna – R$460,00

Tribuna (meia-entrada) – R$230,00

Inferior – R$420,00

Inferior (meia-entrada) – R$210,00

Superior – R$240,00

Superior (meia-entrada) – R$120,00