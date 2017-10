Um fato inusitado (mas não muito, em se tratando de Anitta) roubou a cena na cerimônia do Prêmio Multishow 2017, na noite desta terça (24), durante a apresentação da cantora. Na performance, que contou com sucessos como "Will I See You", “Paradinha” e “Sua Cara”, ela se apresentou de calcinha e sutiã, e, no meio da coreografia, acabou traída pelo look ficando com os mamilos à vista —e mais de uma vez.