Juiz dá 48h para Frota e MBL apagarem ofensas a Caetano Veloso na internet

A Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) teria impedido a entrada de equipamentos necessários para a realização de um show de Caetano Veloso na ocupação Povo Sem Medo, do MTST, no município paulista, confirmou a assessoria de imprensa do cantor. Caetano se apresenta gratuitamente nesta segunda-feira (30), às 19h, em solidariedade às 8.000 famílias que ocupam um terreno no Jardim Planalto há 45 dias.