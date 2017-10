Com proibição da Justiça, show de Caetano Veloso em ocupação é cancelado

O show que Caetano Veloso faria nesta segunda-feira (30) na ocupação Povo Sem Medo, em São Bernardo do Campo (SP), foi cancelado após uma decisão judicial sob pena de multa de R$ 500 mil. A decisão partiu da juíza Ida Inês Del Cid da 2ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, após o Ministério Público entrar com uma ação civil pedindo a não realização do show na tentativa de manter a integridade de todos os envolvidos.

A apresentação ocorreria em solidariedade às 8.000 famílias sem-teto que ocupam um terreno no bairro Jardim Planalto há 45 dias. Na decisão, a juíza destaca que a figura de Caetano Veloso atrairia um público que o local não suporta. "Seu brilhantismo atrairá muitas pessoas para o local, o que certamente colocaria em risco estas mesmas, porque, como ressaltado, não há estrutura para shows, ainda mais, de artista tão querido pelo público, por interpretar canções lindíssimas, com voz inigualável", diz.

Paula Lavigne, que desde o início da tarde tentava a liberação dos equipamentos para a realização da apresentação, confirmou o cancelamento. "Eu não estou aqui para descumprir decisão judicial", afirmou a produtora cultural, que é mulher e empresária do cantor. Ela ainda afirma que vai tentar agendar a apresentação em outra data de acordo com os critérios legais.

Acompanhada de artistas que apoiam o movimento, como as atrizes Sonia Braga, Alinne Moraes e Letícia Sabatella e a cineasta Marina Person, Paula Lavigne chegou a ser recebida na prefeitura da cidade pela Chefe de Gabinete e secretários e, depois, seguiu para o Fórum de São Bernardo. A produtora cultural também fez questão de elogiar a ação da Guarda Municipal quando os equipamentos foram barrados, já que não houve conflito.

Cumprindo a decisão do Ministério Público, a Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) ainda afirma em nota que Caetano Veloso pode se apresentar no município quando desejar, "desde que cumpra a legislação municipal com base na lei 5468 de 15/03/2007 como todos outros artistas sempre seguiram".

Leia a decisão da juíza na íntegra:

Trata-se de ação civil pública, onde o Ministério Público pede tutela provisória de urgência, para não realização de show artístico, que seria realizado em local que foi ocupado, e que está sub júdice referida ocupação. É local que não possui estrutura a suportar show, mormente para artistas da envergadura de Caetano Veloso, um dos requeridos nesta ação. Seu brilhantismo atrairá muitas pessoas para o local, o que certamente colocaria em risco estas mesmas, porque, como ressaltado, não há estrutura para shows, ainda mais, de artista tão querido pelo público, por interpretar canções lindíssimas, com voz inigualável. Destarte, o povo merece shows artísticos, mas desde que atendidos requisitos, que aqui não estão presentes, conforme bem alegado pelo Ministério Público. Destarte, e para salvaguardar a integridade das pessoas, bem como do artista, defiro a tutela de urgência, para impedir a realização do referido show, desde já impondo multa de R$500.000,00 para cada um dos requeridos em caso de descumprimento desta ordem. Fica deferida ordem policial, caso necessário. No mais, citem-se. Intime-se.

Artistas realizam ato

Mesmo com o cancelamento do show, Caetano Veloso seguiu para a ocupação do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). O cantor participa de um ato no local junto com outros artistas e lideranças políticas.

Para Marina Person, mesmo sem a apresentação de Caetano, a presença dos artistas no local já chama a atenção da causa social. "É importante que nós viemos e conhecemos como esse é um movimento pacífico. A nossa presença já diz que estamos juntos na mesma luta", disse ao deixar o fórum e seguir para o terreno onde acontece a ocupação.