Anitta tem recurso negado e corre risco de ter passaporte e bens bloqueados

Anitta teve um recurso negado em processo que sua ex-empresária Kamilla Fialho move contra ela e corre o risco de ter seu passaporte bloqueado. De acordo com o advogado Leonardo Gomes da Silva, que representa Kamilla, "Anitta em total desrespeito a decisão judicial, não depositou a quantia [multa de rescisão contratual], e interpôs recurso".



"O recurso foi prontamente negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em decisão de lavra do desembargador Adolpho Mello Junior."



A K2L, empresa de Kamilla Fialho, pediu o bloqueio dos bens e também o recolhimento do passaporte de Anitta.



"O processo está em conclusão com a juíza Flávia Viveiros de Castro e a decisão de bloqueio dos bens e passaporte pode ser proferida a qualquer momento", informou o advogado ao UOL, nesta sexta-feira (27).



Em agosto do ano passado, a cantora foi intimada a depositar R$ 2,8 milhões, como multa de rescisão contratual.



Anitta e Kamilla Fialho quando ainda eram amigas Imagem: Reprodução/Instagram

Entenda o caso

Em agosto de 2014, Anitta rompeu seu contrato com a K2L. Na ocasião, a empresa recebeu uma notificação acusando o rompimento de uma das cláusulas contratuais. Kamilla, sócia da empresa, que até então se considerava amiga da cantora, ficou surpresa.



Em setembro do mesmo ano, a juíza Cíntia Souto Machado de Andrade, da 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio, deferiu pedido de Anitta, proibindo a empresa K2L de representá-la, sob pena de multa.



Kamilla disse que estava perplexa com o imbróglio judicial envolvendo a cantora e sua empresa, acusada de desviar R$ 2,5 milhões por meio de planilhas de prestação de contas irregulares.



"O que tenho é tristeza e perplexidade de não entender o que aconteceu. Não estou entendendo nada, mas uma hora as coisas vão se esclarecer", disse ela, que negou as acusações.



Em outubro, a K2L Empresariamento Artístico conseguiu uma liminar que exigia o pagamento imediato de R$ 5 milhões, referente à multa da ação.

Kamilla era considerada uma das mentoras de Anitta, principal nome do pop feminino brasileiro na atualidade. A produtora teria sido uma das responsáveis pela transformação que incluiu implante de silicone, plástica no nariz e aulas de teatro, canto e dança.